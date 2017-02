FORMELLO - Inzaghi prova il 4-3-3: Keita in campo, è in ballottaggio con Lulic

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

FORMELLO - Keita c'è. È tornato ad allenarsi, il fastidio al ginocchio è già passato. Ieri a scopo precauzionale non era in campo coi compagni ed era rimasto a lavorare in palestra. Il senegalese è a disposizione per il posticipo con il Milan ed è in pieno ballottaggio con Lulic. Le indicazioni dell'antivigilia spingono verso il 4-3-3 e l'esclusione di un "big" dal blocco dei titolari: Keita o Lulic come esterno di sinistra del tridente d'attacco, questo il dubbio di formazione a due giorni dal match. Simone Inzaghi deciderà domani durante la rifinitura o addirittura lunedì, quando mancheranno poche ore al fischio d'inizio.

PATRIC OK. C'è un altro recupero, quello di Patric: lo spagnolo recupera dall'attacco influenzale e alle 11 è regolarmente in gruppo. Partirà comunque dalla panchina, non si è mai allenato in settimana. Torna ai box invece Luis Alberto, già fermo un paio di giorni fa per un problema di poco conto al ginocchio. Le scelte di Inzaghi, a parte il dubbio in attacco per quanto l'out mancino, sono praticamente fatte. Marchetti in porta. Basta, de Vrij, Hoedt (in vantaggio su Wallace) e Radu in difesa. Parolo, Biglia e Milinkovic a centrocampo. Davanti Felipe Anderson a destra e Immobile centravanti.