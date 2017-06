Lazio, ecco il programma del ritiro ad Auronzo: si inizia l'8 luglio

L’estate 2017 vedrà il raggiungimento di un importante traguardo per Auronzo: per il decimo anno consecutivo la SS Lazio preparerà la stagione agonistica al Campo Sportivo Rodolfo Zandegiacomo. La prima squadra della Capitale, ospitata all’Hotel Auronzo, disputerà le proprie sessioni di allenamento e quattro partite amichevoli. Tante le attività collaterali previste per i tifosi, dalla presentazione del team alla “Notte Biancoceleste”.

Di seguito il programma del ritiro:

- Sabato 8/07 ore 20.30: arrivo ad Auronzo

- Martedì 11/07 ore 21.00: saluti istituzionali c/o Sala Consiliare Municipio di Auronzo

- Mercoledì 12/07 ore 17.30: amichevole SS Lazio vs CS Auronzo

- Sabato 15/07 dalle ore 20.00: “Notte Biancoceleste” inserita nel programma AuronzoINcentrO

- Domenica 16/07 ore 17.30: amichevole SS Lazio vs Top 11 Radio Club 103

- Mercoledì 19/07 ore 17.30: amichevole SS Lazio vs Triestina

- Giovedì 20/07 ore 21.00: presentazione ufficiale SS Lazio stagione 2017/18 c/o Palaroller

- Venerdì 21/07 ore 21.00: festeggiamo il decimo ritiro della SS Lazio ad Auronzo c/o Piazza Santa Giustina

- Sabato 22/07 ore 17.30: amichevole SS Lazio vs SPAL valida per il “Trofeo Tre Cime di Lavaredo”

- Sabato 22/07 tardo pomeriggio: partenza da Auronzo

*Il programma può ancora subire delle variazioni, in particolare l’orario delle partite amichevoli