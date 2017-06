RIVIVI LIVE - 'Di Padre in Figlio', Lotito: "Con i tifosi dalla nostra possiamo fare qualunque cosa" - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 23.30 - Ringraziamenti finali per Pino Wilson che annuncia: "Ci vediamo il prossimo anno allo stadio Olimpico. Ne parleremo con la società che ringrazio per esserci. Grazie agli sponsor e uno ancora più grande ai tifosi e ai ragazzi della Curva Nord che sono sempre stati presenti e accanto alla squadra". Pino Insegno chiama sul palco Lucilla Nicolanti di Radiosei che ha ancora parole al miele per i tifosi biancocelesti: "Ringrazio il presidente per essere intervenuto. Voglio abbracciare ancora una volta i ragazzi della Curva per tutto quello che hanno fatto. Da questa unione ritrovata dobbiamo ripartire perché tutti insieme possiamo toglierci grandi soddisfazioni". Spazio poi alle note de 'I Giardini di Marzo' e la serata chiude definitivamente.

AGGIORNAMENTO ORE 23.25 - Continuano ad alternarsi i figli "famosi" e laziali come quelli di Pino Insegno e quello di Piscedda: "Vivo la Lazialità con tanto orgoglio. Sono nato con la Lazio nel cuore". Ecco Massimo Gradella, figlio di Uber, che ringrazia la Nord: "Porto la testimonianza di un’altra era e non avevo avuto mai occasione. Papà è morto prima di un derby, e la Curva ha esposto uno striscione per mio padre, quindi volevo ringraziare la Curva perché non ero mai riuscito a farlo". Ecco poi Gilda Wilson che rivela: "Io sono assolutamente di fede biancoceleste, papà l’ho vissuto sempre con grande orgoglio".

AGGIORNAMENTO ORE 23.20 - Sul palco sale anche Cristiano Sandri : "È stata una bellissima serata. Il tifoso deve fare il tifoso, perché è un amore che ci ha portato a fare migliaia di chilometri per portare avanti questa passione. Chi è al comando di questa società deve fare il massimo per rendere la prossima stagione ancora migliore di questa appena conclusa".

AGGIORNAMENTO ORE 23.15 - Salgono sul palco tanti rappresentanti della lazialità dall'aquila Olympia con Juan Bernabè a Rocco Giordano, figlio di Bruno. "A casa mia potevo essere solo della Lazio. Che bello l'affetto della gente". Tocca poi a Gabriele Paparelli in compagnia della figlia Giulia: "Bisogna sempre cercare di guardare avanti nella vita, chi si ferma è perduto. Quando vedo quelle scritte, cerco sempre di prenderle con ironia, però ogni volta è sempre come una coltellata. Io però vado avanti e cerco di trasmettere la mia Lazialità a Giulia, mia figlia".

AGGIORNAMENTO ORE 23.00 - Dopo l'intervento del presidente Lotito, sul palco dell'auditorium c'è Riccardo Rastelli, rappresentante della Curva Nord che invita tutti a stare vicino alla Lazio. Segue un filmato che racconta lo spirito dei tifosi biancocelesti.

AGGIORNAMENTO 22.45 - Terminato lo spettacolo, Pino Insegno chiama sul palco e ringrazia il presidente Lotito e gli dice riferendosi al calciomercato: "Se devi vendere qualcuno, vendi me!". Il patron ha riso e ha risposto spiegando che la Lazio non si farà trovare impreparata.

AGGIORNAMENTO ORE 21.25 - Alla serata con qualche minuto di ritardo è arrivato anche il presidente della Lazio Claudio Lotito, che non ha lasciato dichiarazioni e si è appena accomodato a teatro.

AGGIORNAMENTO ORE 21.20 - Dopo le presentazioni iniziali, Wilson ha ceduto il microfono a Pino Insegno: "Uno dei pochi vip laziali che non si nasconde". Il presentatore ha preso in mano la situazione e ha dato il via allo spettacolo vero e proprio.

AGGIORNAMENTO ORE 21.00 - Sta iniziando in questo momento "Di padre in figlio" con l'inno della Lazio in sottofondo. Gli ospiti ci sono tutti, anche Cristian Ledesma e Delio Rossi, che sono intervenuti ai nostri microfoni prima dell'inizio dell'evento. Ad aprire la serata ci ha pensato Pino Wilson, insieme a Gianfranco Oddi e al sindaco di Accumoli, che ha ringraziato tutti i presenti e non solo. "Grazie a tutti. Io non ho parole per ringraziarvi. Questo evento lo avete voluto dedicare a noi e alla nostra popolazione. Volevo ricordare tutti quelli che non ci sono più dopo la tragedia. Purtroppo siamo ancora in alto mare nella ricostruzione e questa serata non potrà che farmi bene. Auguro a tutti di passare una buona serata".













AGGIORNAMENTO ORE 20.30 - Non poteva mancare Cristiano Sandri, fratello di Gabriele, un laziale doc che non ha voluto perdersi la serata. In platea c'è anche Armando Calveri, segretario generale della Lazio.

Una serata tutta biancoceleste, quest'anno rivolta soprattutto alla beneficenza. Sarà l'Auditorium della Conciliazione ad ospitare proprio questa sera l'evento "Di padre in figlio", da anni ormai un appuntamento storico per tutti i tifosi della Lazio. Saranno presenti illustri personaggi del mondo Lazio e dello sport, che faranno da partner allo spettacolo di Pino Insegno: "C'era una volta... Signore e signori buonasera", con la regia di Alessandro Prete. L'incasso della serata sarà devoluto alla popolazione di Accumoli, colpita dal devastante terremoto del 2016. Per l'occasione sarà presente anche il sindaco, Stefano Petrucci. A dare ancor più un tono di ulteriore lazialità sarà l'aquila Olympia, accompagnata dal suo fedele falconiere Juan Bernabé.