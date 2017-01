Super Milinkovic, tutti lo vogliono: anche Milan e Inter puntano il serbo

Fonte: Federico Erdi

Non si ferma più Sergej Milinkovic Savic. È diventato grande, si sta prendendo la Lazio. Ieri sera ha segnato il suo quinto gol stagionale, non male al secondo anno in Italia. Centrocampista moderno, dal grande fisico e tecnica sopraffina: con il giusto miglioramento nella rapidità, sia di gambe che di testa, può diventare uno dei più forti centrocampisti d’Europa. Il panorama calcistico italiano invece se lo sta prendendo a suon di prestazioni: la Juve, buongustaia, lo sta seguendo da inizio campionato, ma nella corsa al serbo non è sola. Come riporta Calciomercato.it infatti, anche Milan e Inter monitorano Milinkovic: quest’estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta, ma se il numero 21 biancoceleste dovesse continuare così, sarà molto difficile strapparlo ai biancocelesti. Serve una grossa offerta per privare Tare del suo pupillo.