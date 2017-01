The Sun: Mourinho si muove, 30 mln per avere Keita allo United

Fonte: Mirko Borghesi - Lalaziosiamonoi.it

Balde Diao Keita resta e resterà presumibilmente fino al termine della sessione di mercato invernale uno dei nomi di maggiore attualità sui media di tutto il continente. Dopo l'interesse il Milan, secondo quanto riporta il "The Sun", si starebbe per muovere il Manchester United. Il tecnico José Mourinho avrebbe dato mandato alla società di acquistare il giovane calciatore biancoceleste. Secondo il tabloid, in ogni caso, non sarà facile per i Red Devils convincere Lotito a cederlo subito. L'indiscrezione secondo cui Mourinho sarebbe disposto ad arrivare alla cifra di 30 milioni di sterline per averlo subito e bruciare la concorrenza dei rossoneri è tutta da verificare. Se questa offerta riportata dal "The Sun" dovesse trovare conferme si potrebbero aprire scenari del tutto inaspettati.

