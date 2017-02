Compleanno in famiglia per Biglia: presenti anche Patric e Luis Alberto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il miglior regalo se l'è scartato ieri sera a San Siro, scaraventando in rete il rigore del 2-0. Un urlo da troppo tempo strozzato in gola e finalmente liberato dopo un weekend tutt'altro che sereno. Troppo trambusto lunedì per festeggiare il suo 31esimo compleanno, con il match contro i nerazzurri alle porte. Meglio allora rimandare a stasera, dove la festa per Lucas Biglia è proseguita, seppur in forma più riservata. Il Principito in serata, infatti, ha spento le sue 31 candeline in compagnia dei suoi cari in un locale romano. Non solo familiari però: ospiti dei festeggiamenti anche Patric e Luis Alberto, come si evince dalla foto pubblicata sul profilo Twitter dallo stesso fantasista spagnolo. "Tanti auguri Lukitas Biglia", il messaggio di auguri dell'ex Liverpool.