Sfida 3 vs 3 a Formello, Anderson sfotte i compagni italiani: "La palla non l'avete mai vista"

Ultimo giorno di riposo per i biancocelesti prima di tornare a lavorare agli ordini di Inzaghi, senza gli undici nazionali convocati dai loro rispettivi paesi. Qualche giocatore però, ha approfittato della calda giornata primaverile di oggi per una leggera sgambata al centro sportivo di Formello. Tra questi Anderson, Patric, Tounkara, Crecco, Lombardi e Murgia, che hanno dato vita, sul campo centrale di allenamento a una sfida tre contro tre. Il brasiliano e i due spagnoli da una parte, gli italiani dall’altra. Una sfida vinta e dominata dai primi, tant’è che a fine allenamento, è partito sui social lo sfottò di Anderson ai propri compagni: “Oggi gli italiani non l’hanno mai vista”, il commento del brasiliano che accompagna una simpatica foto che ritrae Murgia, Crecco e Lombardi con le mani nei capelli per l’amara sconfitta. Clima disteso e gruppo sempre più unito, è questa l’arma vincente della banda Inzaghi.



Hoje os italianinhos de verde não viram a cor da pelota 😂👊🏽 #alegria 🇧🇷🇪🇸 Un post condiviso da Felipe Anderson (@f_andersoon) in data: 21 Mar 2017 alle ore 08:11 PDT