FOCUS - Lazio, adesso le Nazionali: tra amichevoli e qualificazioni, ecco tutti gli impegni dei biancocelesti

Una squadra intera che se ne va. Inzaghi dovrà fare a meno di ben 11 giocatori, chiamati a raccolta dalle varie Nazionali. In programma, oltre alle qualificazioni ai Mondiali del 2018, ci sono diverse amichevoli di lusso e qualche duello tra compagni di club. È il caso di Immobile e Parolo che venerdì cercheranno di segnare a Strakosha (nel caso in cui De Biasi lo faccia esordire dal primo minuto) e martedì prossimo proveranno a buttare giù il muro orange composto da de Vrij e Hoedt. Fondamentale il doppio impegno di Lucas Biglia con la sua Argentina: i ragazzi di Bauza hanno bisogno di battere Cile e Bolivia per risalire la classifica del girone sudamericano. Solo amichevoli per Keita, Bastos, Lulic e Milinkovic, mentre il giovane Abukar Mohamed sarà impegnato in tre match della Fase Élite dell'Europeo Under 19. Ecco il programma nel dettaglio:

GIOVEDÌ 23 MARZO

MOHAMED: Olanda U19- Finlandia U19 (Fase Élite Europeo Under 19), ore 16:00, Stadio Marsdijk, Assen (Olanda).

KEITA: Nigeria-Senegal (Amichevole), ore 21:00, The Hive Stadium, Londra (Inghilterra).

BIGLIA: Argentina-Cile (Qualificazione Mondiale 2018), ore 00:30, Stadio monumentale Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires (Argentina).

VENERDÌ 24 MARZO

IMMOBILE E PAROLO: Italia-Albania (Qualificazione Mondiale 2018), ore 20:45, Stadio Renzo Barbera, Palermo (Italia).

STRAKOSHA: Italia-Albania (Qualificazione Mondiale 2018), ore 20:45, Stadio Renzo Barbera, Palermo (Italia).

MILINKOVIC: Svezia U21-Serbia U21 (Amichevole), ore 20:45, Marbella Football Centre, Malaga (Spagna).

SABATO 25 MARZO

MOHAMED: Grecia U19- Finlandia U19 (Fase Élite Europeo Under 19), ore 14:00, Stadio Marsdijk, Assen (Olanda).

DE VRIJ E HOEDT: Bulgaria-Olanda (Qualificazione Mondiale 2018), ore 20:45, Stadio Nazionale Vasil Levski, Sofia (Bulgaria).

LUNEDÌ 27 MARZO

KEITA: Costa D’Avorio-Senegal (Amichevole), ore 20:00, Stadio Charléty, Parigi (Francia).

MARTEDÌ 28 MARZO

MOHAMED: Finlandia U19-Ucraina U19 (Fase Élite Europeo Under 19), ore 17:00, Stadio Sportpark de Bosk, Harkema (Olanda).

MILINKOVIC: Slovacchia U21-Serbia U21 (Amichevole), ore 17:20, Stadio NTC Senec, Senec (Slovacchia).

LULIC: Albania-Bosnia (Amichevole), ore 18:00, Elbasan Arena, Elbasan (Albania).

STRAKOSHA: Albania-Bosnia (Amichevole), ore 18:00, Elbasan Arena, Elbasan (Albania).

BASTOS: Sudafrica-Angola (Amichevole), ore 19:00 (locali), Buffalo City Stadium, East London (Sudafrica).

IMMOBILE E PAROLO: Olanda-Italia (Amichevole), ore 20:45, Amsterdam Arena, Amsterdam (Olanda).

DE VRIJ E HOEDT: Olanda-Italia (Amichevole), ore 20:45, Amsterdam Arena, Amsterdam (Olanda).

BIGLIA: Bolivia-Argentina (Qualificazione Mondiale 2018), ore 22:00, Stadio Hernando Siles, La Paz (Bolivia).