Calciomercato Lazio, Matteo Materazzi rivela: "Piacciono Gomez e Falcinelli, novità già nelle prossime ore"

Continuano le manovre in casa Lazio. Se al momento l'unica operazione praticamente conclusa è la cessione a titolo definitivo di Berisha all'Atalanta (con i bergamaschi che eserciteranno il diritto di riscatto dopo un anno di prestito, ndr), i rumors e le voci di calciomercato non si spengono. In particolare il club capitolino deve capire il destino di de Vrij, Biglia e Keita. Una volta sistemati i tre casi spinosi si penserà a rinforzare la squadra secondo le richieste di Inzaghi. In attacco, in particolare, sono tanti i nomi accostati alle aquile. Matteo Materazzi ​, agente Fifa e tifoso laziale, ha parlato ieri a Raidue durante la Domenica Sportiva Estate e sui biancocelesti ha detto: "Lazio? Molto attiva sul fronte attaccanti. Piace molto Gomez, ma non solo. Credo che tra il Papu e Falcinelli possa smuoversi qualcosa già nei prossimi giorni per quello che riguarda i capitolini". Se per l'argentino è previsto un incontro oggi con l'Atalanta, per l'attaccante del Sassuolo sono in tante a essersi fatte vive. Probabile che, dopo il prestito al Crotone, il giocatore si possa spostare ancora dall'Emilia e la Lazio starebbe monitorando la situazione pronta a sferrare l'eventuale colpo.