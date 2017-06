Calenda polemizza ancora: "Inventate di meno, non siete imparziali..."

Dopo l'intervista di ieri, dove si accusava la Lazio di non aver mai offerto il rinnovo a Keita, situazione poi smentita dal ds Tare, Roberto Calenda è tornato a parlare ancora. Questa volta lo ha fatto in modo polemico su Twitter per rispondere alle dichiarazioni di Pietro Pinelli, intervenuto quest'oggi a Radiosei. Il giornalista di Mediaset ha smentito le parole rilasciate ieri dell'agente del senegalese affermando: "Adesso abbiamo capito chi in tutta questa vicenda dice delle mezze verità. Calenda si è palesato davanti alla telecamere dicendo una delle tante cose sbagliate, come quando elogiò la sua professionalità. Affermare che nell’incontro di martedì con Lotito non ci sia stata una proposta di rinnovo contrattuale è sbagliato". La risposta del diretto interessato non si è fatta attendere: "C'erano una volta i giornalisti imparziali. E poi c'è anche chi scrive/parla a comando senza sapere nulla e dando giudizi. Inventate di meno".

C'erano una volta i giornalisti imparziali..e poi c'è anche chi scrive/parla a comando senza sapere nulla e dando giudizi. Inventate di meno https://t.co/6bnbTo1SKi — Roberto Calenda (@RobertoCalenda) 9 giugno 2017