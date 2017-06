Canigiani: "Oggi riparte la campagna abbonamenti. La prossima settimana presenteremo il ritiro di Auronzo"

Dalla campagna abbonamenti alle nuove maglie, passando per il ritiro di Auronzo di Cadore. Per fare il punto della situazione, sulle frequenze di Lazio Style Radio 89.3, è intervenuto il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani: "Dopo un primo periodo di promozione speciale, riparte oggi la Campagna Abbonamenti e lo fa con la sua consueta veste che prevede anche promozioni per i vecchi abbonati, i nuovi, e ‘Porta un amico’. Inoltre, in Tribuna Tevere è stata aperta la vendita del settore dedicato alle famiglie. Nuove maglie? Saranno presentate prima della partenza per Auronzo, probabile che una verrà mostrata sotto le Tre Cime di Lavaredo". Sul ritiro in Veneto, Canigiani chiarisce: "Sarà presentato la prossima settimana. In questo week end ad Auronzo ci saranno le elezioni per il nuovo sindaco e per questo c'è il silenzio elettorale. Bisognerà vedere se sarà confermato l'attuale o ce ne sarà uno nuovo, chi vincerà sarà presente alla conferenza . Non abbiamo le date ufficiali, ma il periodo è quello tra l'8/9 luglio e il 22. Adesso che c'è anche l'ufficialità della finale di Supercoppa Italiana del 13 agosto si potrà pianificare meglio tutta l'estate".