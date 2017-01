Cataldi al Genoa e mercoledì torna all'Olimpico da avversario...

Fonte: Antoniomaria Pietoso - Lalaziosiamonoi.it

Primo giorno in Liguria per Danilo Cataldi appena passato in prestito al Genoa. L'ex centrocampista laziale trascorrerà i prossimi sei mesi in rossoblù cercando di ritagliarsi più spazio che all'ombra del Colosseo. Il giocatore sarà già a disposizione per la gara di domenica contro il Cagliari. Mercoledì, come nelle migliori telenovele, Cataldi tornerà all'Olimpico per affrontare la Lazio da avversario. Il 18 gennaio, infatti, è in programma la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra la squadra di Inzaghi è quella di Juric. Sarà subito ritorno al passato per il ragazzo di Ottavia che è pronto per questa nuova avventura. A giugno poi tornerà in quel di Formello pronto a riprendersi la sua Lazio.

Ti potrebbe interessare anche:

ORSI SU CATALDI: "TROPPO ESALTATO ALL'INIZIO"

IL MESSAGGIO DELLA FUTURA MOGLIE ELISA