Orsi su Cataldi: "Esaltato troppo inizialmente, dispiace vederlo cercare spazio lontano dalla Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cataldi al Genoa, eccola la prima notizia del mercato laziale. Prestito secco fino a giugno, oggi il primo allenamento agli ordini di Juric. Un'operazione non digerita da molti, tra questi anche l'ex portiere biancoceleste, Fernando Orsi: "Dispiace vedere Cataldi che lascia la Lazio. Avrebbe meritato più spazio, anche come unico elemento romano della rosa. Forse è stato esaltato troppo inizialmente e oggi è costretto ad andare via per sei mesi per costruirsi anche a livello mentale".