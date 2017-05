Curva Nord, la Corte Sportiva respinge il ricorso della Lazio. Ma la sanzione è sospesa

Il giudice sportivo, nel verdetto pubblicato dopo il derby, aveva condannato la Lazio a disputare una sfida con la Curva Nord chiusa, a causa dei cori razzisti percepiti dalla direzione arbitrale ai danni di Rudiger, durante la stracittadina. La società biancoceleste aveva presentato ricorso. Che, come si evince dal comunicato della Figc, non è stato accolto dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale: "RESPINTO - Ricorso S.S. LAZIO S.p.A. avverso la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore “Curva Nord” privo di spettatori – sanzione sospesa – inflitta alla società reclamante seguito gara Roma/Lazio del 30.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 197 del 2.05.2017)". Dunque, la sanzione alla quale è condannata la Lazio resta. Ma non verrà ancora applicata, per cui il settore non verrà chiuso in occasione della prossima sfida contro l'Inter: come si evince dal comunicato dello scorso tre maggio, l’esecuzione di questa sanzione è stata sospesa per un periodo di un anno "con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione (la chiusura della Curva, in sostanza, scatterà alla prossima violazione, ndr)".