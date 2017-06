Lazio, occhi su Pavoletti. Ma l'agente nega tutto: "Solo pura invenzione!"

Vice Immobile cercasi, tra le tante vicissitudini che sconvolgono il mercato in casa Lazio. Tare è al lavoro per puntellare i vari reparti, ma la querelle rinnovi blocca inevitabilmente la campagna estiva appena cominciata. Il nome avanzato nelle ultime ore è quello di Leonardo Pavoletti, reduce da una parentesi napoletana da dimenticare. Ma il suo agente, Giovanni Bianchini, intercettato da Canale 21 ha smentito ogni interesse da Formello: "Solo pura invenzione", ha commentato. L'attaccante ex Genoa, rimane comunque sulla lista dei preferiti di Tare. Si aspettano i primi passi per intavolare una trattativa, per ora poco più di un flirt.