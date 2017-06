Piazza della Libertà, Sandri e Carrara cancellano la scritta infamante contro la Lazio

Una scritta infamante, un atto vandalico che andava a macchiare non solo la piazza che ha dato i natali alla Lazio, ma anche il luogo in cui attualmente risiede la Fondazione Sandri. Per questo, forse, quell'insulto tracciato sul muro è risultato ancora più indigesto. La scritta è comparsa tre giorni fa, ma ha avuto vita breve: la bravata è stata cancellata questa mattina, un colpo di vernice bianca ha nascosto l'oltraggio. Se ne sono occupati Cristiano Sandri e Giovanni Carrara, presidente della sezione Atletica Leggera della polisportiva biancoceleste - che da ormai un anno e mezzo ha adottato piazza della Libertà, provvedendo alla pulizia, alla manutenzione ma anche all'organizzazioni di eventi utili alla collettività. Le foto, diffuse dalla pagina facebook della Lazio Atletica Leggera, testimoniano la cancellazione della scritta: la casina in piazza della Libertà è tornata quella di sempre.