Sky Sport Uk, la Top 100 del 2016: presenti due calciatori della Lazio

Il miglior calciatore del 2016? Lionel Messi. È questo quanto si evince dalla Top 100 del 2016 stilata da Sky Sport Uk. Tenendo in considerazione il rating di WhoScored.com, ovvero la media dei voti assegnati dal portale inglese per i maggiori 4 campionati europei, l’argentino risulta aver fatto meglio anche di Cristiano Ronaldo. Poco male per il portoghese che, comunque, si è portato a casa il Pallone d’Oro. Nella speciale classifica anche due calciatori della Lazio: Lucas Biglia e Felipe Anderson. Per il capitano biancoceleste un buon 78esimo posto. Ancor meglio ha fatto il numero verdeoro, 61esimo dietro a Callejon del Napoli. Questa la classifica completa:

100. Armando Izzo - Genoa - 7.26 WhoScored.com rating

99. Dele Alli - Tottenham - 7.2606

98. Jonathan Viera - Las Palmas - 7.2609

97. Pierre-Emerick Aubameyang - Borussia Dortmund - 7.2625

96. Gerard Pique - Barcelona - 7.2632

95. Frederik Sorensen - Cologne - 7.2635

94. Daley Blind - Manchester United - 7.2710

93. Alejandro Gomez - Atalanta - 7.2721

92. Thomas Lemar - Monaco - 7.2743

91. Asier Illarramendi - Real Sociedad - 7.275

90. Antonio Valencia - Manchester United - 7.2818

89. Hakan Calhanoglu - Bayer Leverkusen - 7.2823

88. Bruno - Villarreal - 7.2824

87. Domenico Berardi - Sassuolo - 7.2824

86. Danny Drinkwater - Leicester - 7.2827

85. Corentin Tolisso - Lyon - 7.2845

84. Benjamin Hubner - Ingolstadt and Hoffenheim - 7.2892

83. Xabi Alonso - Bayern Munich - 7.2908

82. Wilfried Zaha - Crystal Palace - 7.2931

81. Nicolas de Preville - Lille - 7.2962

80. James Milner - Liverpool - 7.3007 WhoScored.com rating

79. Adam Lallana - Liverpool - 7.3027

78. Lucas Biglia - Lazio - 7.3073

77. Mesut Ozil - Arsenal - 7.3169

76. Emre Can - Liverpool - 7.3195

75. Idrissa Gueye - Everton - 7.3197

74. Paul Baysse - Nice - 7.3230

73. Karim Benzema - Real Madrid - 7.3269

72. Koke - Atletico Madrid - 7.3280

71. Marcel Risse - Cologne - 7.3317

70. Jordan Henderson - Liverpool - 7.3319

69. Ignacio Camacho - Malaga - 7.3347

68. Marek Hamsik - Napoli - 7.3405

67. Franco Vazquez - Sevilla - 7.3420

66. Diego Godin - Atletico Madrid - 7.3462

65. Claudio Pizarro - Werder Bremen - 7.3505

64. Giacomo Bonaventura - AC Milan - 7.355

63. Kyle Walker - Tottenham - 7.3562

62. Yuri - Real Sociedad - 7.3566

61. Felipe Anderson - Lazio - 7.3594

60. Jose Callejon - Napoli - 7.3636 WhoScored.com rating

59. Lucas Moura - PSG - 7.3651

58. Antoine Griezmann - Atletico Madrid - 7.3694

57. Adrien Rabiot - PSG - 7.3736

56. Edin Dzeko - Roma - 7.3766

55. Mohamed Salah - Roma - 7.3786

54. Sandro Wagner - Darmstadt and Hoffenheim - 7.382

53. Saul Niguez - Atletico Madrid - 7.3866

52. Christian Fuchs - Leicester - 7.4066

51. Benjamin Andre - Rennes - 7.4114

50. Luka Modric - Real Madrid - 7.4183

49. Rachid Ghezzal - Lyon - 7.4328

48. Djibril Sidibe - Monaco - 7.4348

47. Mats Hummels - Bayern Munich - 7.4374

46. Michail Antonio- West Ham - 7.4511

45. Loic Perrin - Saint-Etienne - 7.4513

44. Danny Rose - Tottenham - 7.4538

43. Robert Lewandowski - Bayern Munich - 7.4567

42. Laurent Koscielny - Arsenal - 7.4621

41. Harry Kane - Tottenham - 7.4651

40. Sofiane Boufal - Southampton - 7.4659 WhoScored.com rating

39. Andrea Belotti - Torino - 7.4672

38. Henrikh Mkhitaryan - Manchester United - 7.4727

37. Fabinho - Monaco - 7.48

36. Christian Eriksen - Tottenham - 7.48

35. Ryad Boudebouz - Montpellier - 7.4874

34. Kevin De Bruyne - Manchester City - 7.4957

33. Gonzalo Higuain - Juventus - 7.5017

32. Angel di Maria - PSG - 7.506

31. Maxime Gonalons - Lyon - 7.5066

30. Ricardo Pereira - Nice - 7.5233

29. Miralem Pjanic - Juventus - 7.5303

28. Alexandre Lacazette - Lyon - 7.5357

27. Mousa Dembele - Tottenham - 7.5362

26. Thiago Silva - PSG - 7.5508

25. Raffael - Borussia Monchengladbach - 7.5508

24. Roberto Firmino - Liverpool - 7.5766

23. Ousmane Dembele - Borussia Dortmund - 7.5803

22. Alex Sandro - Juventus - 7.5903

21. Sergio Aguero - Manchester City - 7.59

19. Diego Costa - Chelsea - 7.6076

18. N'Golo Kante - Chelsea - 7.6257

17. Virgil van Djik - Southampton - 7.6330

16. Filipe Luiz - Atletico Madrid - 7.6519

15. Toni Kroos - Real Madrid - 7.6589

14. Eden Hazard - Chelsea - 7.6620

13. Philippe Coutinho - Liverpool - 7.6647

12. Diego Perotti - Roma - 7.6812

11. Dimitri Payet - West Ham - 7.6890

10. Thiago Alcantara - Bayern Munich - 7.715

9. Paulo Dybala - Juventus - 7.7764

8. Alexis Sanchez - Arsenal - 7.8196

7. Luis Suarez - Barcelona- 7.8785

6. Zlatan Ibrahimovic - Manchester United - 7.9336

5. Paul Pogba - Manchester United - 7.9994

4. Cristiano Ronaldo - Real Madrid - 8.0523

3. Gareth Bale - Real Madrid - 8.0922

2. Neymar - Barcelona - 8.19

1. Lionel Messi - Barcelona - 8.3205

