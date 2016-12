Striscione per Gabbo, multati i tifosi. Il fratello Cristiano a LLSN: "Mancata dimostrazione di sensibilità"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 12.45 - Una decisione che ha lasciato perplessi - per non dire indegnati - i tifosi romani. Non solo le testate biancocelesti, anche l'informazione giallorossa si è interrogata in merito a questo provvedimento. Per approfondire la vicenda, la nostra redazione ha contattato il fratello di Gabriele Sandri, Cristiano, per chiedergli un commento a caldo: "Secondo me era una multa da evitare. Perché, indipendentemente da richieste burocratico/amministrative, era uno striscione in memoria di un amico scomparso. Non recava offese a qualcuno o a chicchessia. A volte l’elasticità e la praticità premiano di più, invece i cavilli rischiano di essere interpretati malamente e utilizzati per andare contro. Bastava usare il buon senso. Questa multa stride con il comportamento che si richiede ai tifosi che stanno manifestando tutta la loro intelligenza e civiltà nel sostenere la propria squadra e poi invece si cede a questi cavilli in occasioni del genere in cui si potrebbe dimostrare sensibilità. Altrimenti sembra che ogni occasione sia buona per creare un 'casus belli'. A mio avviso si trattava di una multa inappropriata".

Continua il rapporto non idilliaco fra i tifosi romani e le forze dell'ordine. Questa volta sono stati i supporter della Lazio a essere presi di mira per uno striscione esposto all'Olimpico: la frase incriminata non riguardava affermazioni razziste o insulti alla Polizia, bensì il ricordo della morte di Gabriele Sandri dell'11 novembre 2007. “11-11-07/11-11-16 Gabriele presente!” le parole scritte sullo striscione che hanno portato alla multa per i tifosi che lo hanno esposto. Questo quanto scritto sul provvedimento: "In occasione della partita Lazio-Genoa, in data 20.11.2016, venivano ripresi dal sistema di video sorveglianza nella parte centrale della curva Nord, due striscioni, con sfondo bianco e scritta nera, riportanti le date 11/11/2007 e 11/11/2016 non autorizzati dal GOS. Per la violazione di cui sopra è prevista la sanzione da 100 euro a 500 euro..."