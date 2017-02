Stroppa a 1900Tv: "Lazio senza bisogno di fare mercato. Inzaghi? Felice che il club ci abbia puntato"

Fonte: Claudio Cianci - Lalaziosiamonoi.it

Ha vestito la divisa della Lazio dal 1991 al 1993, ma nella sua carriera ha indossato altre casacche di rilievo come quella del Milan e dell'Udinese, ed ora è il tecnico del Foggia. Giovanni Stroppa conosce bene l'ambiente biancoceleste. Proprio i capitolini dovranno sfidare domenica il Pescara dopo il successo contro l'Inter in Coppa Italia. Proprio Stroppa è intervenuto come ospite durante la trasmissione 1900Tv dove ha espresso il suo giudizio sulla sua ex squadra.

Si aspettava questa partenza lampo da parte della Lazio?

"Più che partenza lampo mi sembra che Inzaghi abbia dimostrato un ottimo approccio anche lo scorso anno. Sono felice che la società abbia puntato su di lui. Ha dato un'espressione di gioco, fiducia e un'identità precisa alla sua formazione. Non era semplice dopo quanto accaduto quest'estate".

A gennaio però non è arrivato nessun rinforzo...

"Vorrei capire perché si parla di mercato mancato, non bisogna comprare per forza. Se la Lazio è competitiva così, tanto vale non cambiare. Le cose funzionano al meglio, poi bisogna essere dentro e comprendere bene le situazione. A comprare tanto per comprare delle volte si fa peggio".

Un giudizio su Keita?

"Keita sta rispondendo al meglio sul campo riguardo se stesso. Il ragazzo, dopo le difficoltà in estate, ha risposto presente con le sue prestazioni".

Secondo lei la classifica rispecchia il valore reale delle squadre?

"La classifica rispecchia quello che è il valore dell'attuali rose: soprattutto le prime tre. La Juventus è superiore a tutte, nonostante abbia fatto dei passi falsi a cui non eravamo abituati. Inoltre ha una partita in meno. L'Atalanta è la vera mina vagante: ha gente giovane, ha entusiasmo ed ha qualità".

Crede che la sconfitta contro la Fiorentina alla fine del match possa aver incattivito il Pescara?

"Dipende dall'ambiente che si ha intorno, però so che a Pescara tengono molto alla partita contro i biancocelesti quindi rinvieranno contestazioni di sorta nonostante la sconfitta contro la Fiorentina, questo potrebbe favorire la Lazio".

Crede che in zona retrocessione sia tutto deciso?

"In zona retrocessione sembra tutto deciso, ma il Crotone sta dando ancora segnali di vita importanti. Ma ci sono tante partite, con alcune sfide sbagliate la quartultima potrebbe finire nei guai".

Quale giovane della Serie A le sta piacendo di più?

"Mi piace Chiesa, Keita nella Lazio. Non è una sorpresa, ha qualità importanti. Ma Chiesa, in poco tempo, si è ritagliato un posto nella Fiorentina da titolare".

Un giudizio su Oddo?

"L'ho seguito molto in Serie B la scorsa stagione, giocava un calcio divertente supportato dai risultati. Poi in Serie A non sempre si riesce a portare le proprie idee in campo. Le prestazioni, all'inizio, erano importanti, tutt'ora gli abruzzesi mettono in difficoltà le squadre. Però nove punti sono pochi. La squadra lo segue ed è viva ma non riesce a vincere. Si tratta di un tecnico che cerca di proporre calcio, ben venga".

Come procede la sua stagione con il Foggia?

"Noi in questo momento siamo terzi a due punti dal Lecce e dal Matera, non dimentico la Juve Stabia che abbiamo superato in classifica il turno scorso. Non possiamo perdere colpi, nessuno cede. Faremo i conti alla fine, guardiamo in casa nostra e cerchiamo di vincere più partite possibili".

