ESCLUSIVA - Gonzalez firma col Nacional: contratto di un anno e mezzo. C'è l'ufficialità

Fonte: Francesco Tringali - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 18:30 - Tutto confermato, El Tata Gonzalez è un nuovo giocatore del Nacional. L'ufficialità arriva direttamente dal sito internet del club di Montevideo.

Colpo di scena: Gonzalez sta per firmare col Nacional. Il giocatore in queste ore è in tornato in patria, si sta incontrando col club per mettere tutto nero su bianco. Siamo ai dettagli, la società ha deciso di prendersi ogni responsabilità (tratta col giocatore da tempo), anche se il giocatore ufficialmente è ancora sotto contratto con la Lazio. Vuole assicurarsi il Tata, nell'attesa dell'ok della Fifa a poter disputare le gare ufficiali. L'agente del giocatore, Fabio Guardabasso, ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it ha rivelato: "Alvaro è un giocatore della Lazio. Queste però potrebbero essere ore decisive per il suo futuro, c'è una riunione in corso, stiamo per chiudere!". L'esito della riunione è vicino: Gonzalez sta per diventare un nuovo giocatore del Nacional, contratto da un anno e mezzo e un debutto soltanto da rinviare quando ci sarà l'ok della Fifa.

