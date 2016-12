Zarate-show, D. Rossi: "È maturato! Quando lo allenavo io difficilmente sarebbe rimasto fuori senza discutere"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

C’è anche la firma di Mauro Zarate nel pareggio pirotecnico di ieri sera tra Fiorentina e Napoli. L’ex biancoceleste ha siglato il gol del momentaneo vantaggio viola, reso vano nel finale dal rigore trasformato da Gabbiadini. Delusione a parte, ennesima prova convincente per l’argentino, ancora una volta pungente a partita in corso proprio come contro la Lazio. Per commentare i progressi dell’attaccante di Haedo, l’allenatore che lo ha lanciato nella Capitale, Delio Rossi, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "C'è stata una maturazione del ragazzo. Quando lo allenavo io difficilmente sarebbe stato fuori senza dire nulla. Penso che ciò sia coinciso con il matrimonio, e con il fatto che è cresciuto. Un giocatore deve mettere in difficoltà l'allenatore negli allenamenti, non parlare se non attraverso il campo. Mi fa molto piacere".

Potrebbe interessarti anche:

ALMEYDA: "SPERO UN GIORNO DI ALLENARE LA LAZIO"

PARI FIORENTINA E NAPOLI, VINCONO ROMA E TORINO