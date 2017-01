ESCLUSIVA - Del'Amore respinge i rumors: "Lazio? Penso solo al Corinthians". La situazione

Fonte: Saverio Cucina - Lalaziosiamonoi.it

È un futuro da predestinato quello che si prospetta all’orizzonte per Vinicius Del’Amore, centrale brasiliano del Corinthians Under 20. L'identikit, del resto, parla da sé: giovane (classe ’97), forte fisicamente (1,88 m), veloce e bravo con i piedi. Ha fatto la differenza nell’ultima Copa São Paulo Júnior (meglio conosciuta anche come Copinha), conquistata dal Timâozinho battendo in finale il Batatais proprio due giorni fa. Le voci di mercato, che vedrebbero il giovane difensore ex Palmeiras anche in orbita Lazio, non sembrano poi averlo distratto più di tanto. Idee chiare e piedi per terra, il grande salto in Europa può attendere. Intercettato dalla nostra redazione, il brasiliano non ha infatti esitato nel glissare ogni tipo di rumor sul suo futuro: “La Lazio? Non ne so nulla. Di mercato se ne occupa il mio agente. Ora penso soltanto al Corinthians”. Questa è la volontà del giocatore, sempre più determinato ormai a conquistare anche la fiducia del tecnico della prima squadra, Fábio Carille. Come si legge dai media brasiliani, i contatti tra il club paulista e i biancocelesti si sono intensificati soprattutto negli ultimi giorni. Solo un sondaggio, magari testando il terreno per una possibile offerta a giugno, quando Del’Amore avrà già un piccolo bagaglio in più di esperienza acquisito nell’imminente campionato statale. Un obiettivo in prospettiva, sia chiaro, non può essere certo lui l’eventuale sostituto di de Vrij. Più plausibile, allora, che la strategia futura dei capitolini sia quella di dar fiducia al pacchetto di centrali che ha già ben sostituito l’olandese quest’anno durante il suo infortunio, per poi rinvigorire la linea verde con il lancio di nuovi talenti. E Del'Amore è uno di quei nomi che si aggiunge alla lista.

PICCOLI NODI CONTRATTUALI PER IL FUTURO – Il presente è nel Corinthians Under20, l’imminente futuro pure, magari anche in prima squadra. Eppure il giovane Vinicius è legato al Timão soltanto in prestito fino a dicembre 2017. I diritti del suo cartellino, infatti, sono ancora del Monte Azul, club dell’omonima città situata sempre nello stato di San Paolo e che milita nel Campeonato Paulista Série A2. Una formalità evidentemente, che costringerà però qualsiasi pretendente a coinvolgere anche l’altra società, a meno che il nodo contrattuale non venga sciolto anzitempo tra i due club paulisti. A futura memoria insomma.

