FOCUS - Pasqua con chi vuoi...o a Dubai: ecco le mete dei giocatori della Lazio

“Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”. Recita così un famoso detto e in casa Lazio tutti hanno preso alla lettera la massima. Simone Inzaghi, dopo le fatiche delle ultime due settimane, ha concesso tre giorni di riposo alla squadra. Ripresa fissata mercoledì e il mister ha così raggiunto la compagna Gaia, i figli e gli amici che hanno deciso di trascorrere le festività ad Antibes. In Provenza l’allenatore ricaricherà le pile in vista del rush finale della stagione. Le aquile devono difendere il quarto posto e si giocheranno l’ultimo atto di Coppa Italia contro la Juventus. Serviranno gambe agili, muscoli d’acciaio e menti lucide per chiudere al meglio una stagione che da più che buona potrebbe diventare indimenticabile. Inzaghi non è l’unico che è volato lontano dall’Italia. Ciro Immobile, bomber del club con i suoi 21 gol stagionali ma a secco nelle ultime due gare, ha scelto Dubai in compagnia della moglie Jessica. Nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, l’attaccante si sta godendo il sole, le spiagge e gli oltre 30° della Penisola Araba. Meno esotica la destinazione scelta da Sergej Milinkovic Savic. Il numero 21, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2022, è tornato nella sua Belgrado dove si sta concedendo qualche giorno con i suoi amici e qualche serata di svago in discoteca. Una Pasqua amarcord quella di Stefan de Vrij che è volato in Olanda, ma non è riuscito a restare lontano da un campo di calcio. Il difensore orange è andato a vedere la sua ex squadra, il Feyenoord, che ha battuto 2-0 in casa l’Utrecht.

PASSIONE SPAGNA – E’ però il paese della penisola iberica una delle mete preferite dai giocatori biancocelesti. Si parte con Luis Alberto, grande protagonista del match di Marassi con la rete del 2-2 firmata con un bolide dalla distanza in pieno recupero. L’ex Deportivo La Coruna si è diviso tra Barcellona, ospite di uno degli hotel più in vista della città catalana, e la sua Siviglia. Sono partiti insieme, invece, Keita e Patric, che si conoscono dai tempi del settore giovanile blaugrana. I due hanno raggiunto Madrid dove festeggeranno, in compagnia di altri conoscenti comuni, il compleanno del terzino che oggi compie 24 anni.

VACANZE ROMANE – Sono tanti anche i componenti della rosa che hanno preferito restare a Roma. Senad Lulic, eroe del 26 maggio, si è concesso una giornata al mare con tanto di aperitivo con la moglie Sandra sul lungomare di Ostia. Sempre nella località balneare c’era anche Mamadou Tounkara che in compagnia di due amici ha trascorso la giornata in un famoso stabilimento della costa. Felipe Anderson non è volato il Brasile, ma anzi è stato raggiunto dai suoi familiari all’ombra del Colosseo. Il brasiliano, che ha festeggiato sabato i 24 anni, ha trascorso la giornata nella sua residenza romana dove poi è stato raggiunto da Fortuna Wallace, divenuto papà da pochi giorni, e dall’ex compagno di squadra Vinicius, attualmente all’Aek Atene. Thomas Stakosha ha ricevuto la visita del fratello Dimitris, mentre Luca Crecco ha trascorso le serate sulle rive della Città Eterna in compagnia di qualche amico. Cristiano Lombardi non si ferma mai; non bastano le corse sui campi di calcio, nel suo giorno libero l’attaccante si è concesso una gara di tennis, prima di una giornata romantica con la fidanzata Carlotta. E’ rimasto a Roma, infine, Alessandro Murgia, anche lui con il rinnovo fino al 2022 appena siglato. Il centrocampista ha trascorso la giornata in famiglia, dove non potevano mancare la fidanzata Eleonora, la sorella e attrice Nicole con il marito Andrea Bertolacci.