FORMELLO - Inzaghi deve scegliere il modulo anti-Milan: Lombardi ok, assenti Patric e Luis Alberto

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

FORMELLO - Prosegue la preparazione in vista del match con il Milan. La seconda seduta settimanale inizia alle 15, dopo 10 giorni di stop Simone Inzaghi ritrova in gruppo Cristiano Lombardi: il classe ’95 entra in campo con il resto dei compagni e partecipa senza problemi all’intera seduta. Si era fermato dopo la partita con il Chievo per un trauma contusivo al ginocchio. Ha saltato l’Inter e il Pescara, tornerà a disposizione per il posticipo di lunedì prossimo. Assenti per il secondo giorno consecutivo, invece, Patric e Luis Alberto. Ok Marchetti, rimasto a riposo ieri pomeriggio e oggi regolarmente agli ordini del preparatore Grigioni insieme a Strakosha e Vargic.

UNO DI TROPPO. Vengono aggregati nuovamente i giovani Spizzichino (terzino destro) e Mohamed (centrocampista ingaggiato nell’ultimo giorno di mercato) entrambi classe ’99. Le prove tattiche scatteranno nei prossimi giorni, Inzaghi ha tutti a disposizione, deve decidere il modulo e gli uomini anti-Montella. Non è una scelta semplice: con il 4-3-3, dopo il ritorno di Keita dalla Coppa d’Africa, rimarrebbe fuori uno tra il senegalese e Lulic (a meno che il tecnico non decida di arretrare il bosniaco come terzino e di accentrare Radu al fianco di de Vrij). Con il 3-5-2, utilizzato a San Siro nella gara d’andata, verrebbe sacrificato Basta: Felipe Anderson e Lulic sarebbero gli esterni di centrocampo e Keita farebbe coppia in attacco con Immobile.