Keita, la Lazio ci riprova: ultimo tentativo di rinnovo a gennaio

Passano i giorni e la questione rinnovo di Keita si fa sempre più in salita. Il senegalese, che a breve raggiungerà il Gabon per la Coppa d'Africa con la sua nazionale, sembra davvero interessato a cambiare aria a fine stagione, nonostante l'ottimo campionato fin qui svolto in biancoceleste. Tuttavia, stando a quanto riporta Manuele Baiocchini durante l'edizione serale di Sky Sport24, il club capitolino è pronto ad un ultimo tentativo: nei primi giorni di gennaio, infatti, Lotito proporrà un'ultima offerta al classe '95 per provare a prolungare il contratto (in scadenza nel 2018). Se dovesse arrivare un altro rifiuto, Keita andrà in scadenza e la Lazio lo metterà sul mercato per non perdere il valore del giocatore. La richiesta di Lotito resta ferma sui 30 milioni.