Lazio, per De Roon serve uno sforzo in più: il Middlesbrough ha rifiutato la prima offerta di Lotito

Mercato in entrata bloccato. Le situazioni legate a Biglia, Keita e De Vrij non permettono ai biancocelesti di cominciare ad affondare i primi colpi da regalare a Simone Inzaghi. L’argentino si è promesso sposo al Milan, il senegalese dopo aver rifiutato i rossoneri, vuole solo la Juventus. Diversa invece la situazione di De Vrij, che al momento non è escluso che possa rimanere. Cessioni che dovrebbero portare nelle casse della Lazio dei capitali importanti da reinvestire.

Oltre a Gomez, erede naturale di Keita, con cui i biancocelesti hanno trovato un accordo di base, l’altro fronte caldo è quello relativo a Marteen De Roon. L’olandese sarebbe il sostituto naturale di Lucas Biglia, ma al momento il Middlesbrough non ha ceduto davanti alle offerte della Lazio. L’ex Atalanta, la cui procura è affidata alla SEG (la stessa di De Vrij e Hoedt), è approdato in Inghilterra lo scorso anno, ma dopo la retrocessione di questa stagione, accetterebbe di buon grado di tornare in Italia. La prima offerta della Lazio però,come riportato nella consueta rassegna stampa di Radiosei, è stata rispedita al mittente. Prestito con obbligo di riscatto a fine stagione, erano state queste le prime richieste di Lotito prontamente respinte. De Roon parte solamente a titolo definitivo, e non per meno di 13 milioni di euro. Una cifra alta, visto che la Lazio non è disposta ad offrire più di 9 milioni di euro. Alla fine si potrebbe chiudere a metà strada, anche se il Middlesbrough continua col suo braccio di ferro. Le alternative portano in Francia, dove ci sono Gonalons, capitano del Lione di 28 anni, e Joao Moutinho, 31 anni, di proprietà del Monaco.