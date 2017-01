Milinkovic, il corazziere di Roma: “Voglio la Champions, adoro questa città". E l'agente apre al rinnovo...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sergej Milinkovic-Savic è diventato un giocatore chiave della squadra di Inzaghi. La Lazio vola grazie al serbo, a Ciro Immobile, e ad un gruppo che li supporta. Il centrocampista, ai microfoni di Sportklub.rs, ha raccontato il suo momento d’oro: “Con l’Atalanta in campionato è stata una vittoria difficile. Abbiamo pareggiato, poi vinto per 2-1 e mi sono anche divorato un gol con il pallone finito di poco sopra la traversa nel finale di partita. Ma la cosa importante sono stati i 3 punti, soprattutto perché sono arrivati davanti al nostro pubblico. Vogliamo la Champions League, ma non siamo l’unica squadra con questo obiettivo".

AMBIENTAMENTO - Il giovane ormai sembra un vero romano. Lui stesso confessa il suo fugace amore con la Capitale: “Non ho mai incontrato nessuno parlare male di Roma. È davvero una grande città e gioco in un grande club molto professionale. Con me ci sono altri calciatori balcanici, come il portiere croato Vargic, il mio compagno di stanza Lulic, e poi Prce, che qualche giorno fa è andato via in prestito. Ho legato con tanti ragazzi anche fuori dal campo. Spesso poi viene la mia famiglia a trovarmi. Ultimamente con mia madre e mia sorella abbiamo sfruttato il mio tempo libero per girare in Vaticano. Mi piace andare a piedi, raggiungere Fontana di Trevi: lì c’è anche uno dei miei ristoranti preferiti. Mi sono ormai abituato a Roma, sto bene. Adoro la ‘Città Eterna’".

"PRESTO IL RINNOVO!" - La Lazio è pronta a blindarlo, si è già messa al lavoro. I contatti con l'entourage del serbo sono, come conferma il suo agente, Mateja Kezma, ai microfoni de Ilverso.com: "Per il rinnovo con Lazio sono sempre in contatto. I rapporti con il club sono eccezionali, faremo quello che serve insieme. Sergej alla Lazio sta benissimo -continua Kezman- si è ambientato bene in Italia e al calcio italiano. Lui deve continuare a lavorare duro, a fare l’inferno quando si allena, solo così può mantenere questo livello di rendimento e migliorarlo. Io da procuratore gli dico questo e lavoro per tenere lontane da lui tutte le pressioni che questo mondo porta con sé. Mercato estero? Solo chiacchiere...”.

