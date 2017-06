Caos Lotito - Keita: scontro con l'entourage. La Lazio pensa alla battaglia legale?

Rottura totale tra la Lazio e l’entourage di Keita Balde. Lotito è ormai stufo dell’atteggiamento dell’agente del senegalese, Roberto Calenda, che intanto ha già trovato un’intesa con la Juventus (con tanto di maxi-commissione?), cercando a di “sabotare” tutte le altre trattative che la Lazio sta portando avanti per la cessione del senegalese. Milan, Inter, Napoli, Liverpool: queste sono le squadre che finora si sono mosse regolarmente, contattando prima il club biancoceleste per trovare un accordo. Alcune offerte sono state rifiutate da Lotito perché ritenute troppo basse, le altre invece si sono scontrate con il muro dell’entourage di Keita che – come disse il fratello Tobal la settimana scorsa – a forza di aspettare l’offerta di rinnovo, ha finito per “trovare l’accordo con un’altra squadra”. Difficile a questo punto non ipotizzare il riferimento proprio alla Vecchia Signora. A questo punto – come si legge sulle colonne de La Repubblica a firma di Giulio Cardone e Marco Ercole – la Lazio si prepara alla battaglia legale, invocando l’articolo 95 bis delle Noif della Figc che vieta «contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori con contratto non in scadenza a fine stagione, senza preventiva autorizzazione della società titolare del contratto». Se tra il calciatore e i bianconeri esistesse realmente una sorta di pre-contratto (servirebbe in ogni caso la prova), allora Lotito potrebbe chiedere i danni per responsabilità patrimoniale, imputabile sia al giocatore coinvolto che alla società interessata.