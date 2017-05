Crotone-Lazio, Murgia e Lombardi scalpitano: il nuovo che avanza in ottica Europa

La sconfitta contro l’Inter ha fatto rimandare, per la Lazio, la blindatura del quarto posto. Cosa che dovrà arrivare domenica, al termine della gara con il Crotone. Vietato fallire: categorico l’imperativo dettato anche dal presidente Lotito. Come riporta la consueta rassegna stampa mattutina di Radiosei, a candidarsi per vestire la maglia da titolari ci sarebbero Alessandro Murgia e Cristiano Lombardi. Una stagione straordinaria quella dei due giovani talenti biancocelesti che alla loro prima stagione in Serie A hanno già collezionato numeri importanti. Tredici presenze e due gol per Alessandro, 18 partite e una rete per Cristiano. Partire fin dal primo minuto a Crotone sarebbe per entrambi la giusta occasione per chiudere al meglio un campionato già di se per sé positivo, in termini di soddisfazione personale. Inoltre per i due giovani centrocampisti sarebbe l’occasione per iniziare a porre basi per la Lazio del futuro, formato Europa. Sono loro il nuovo che avanza.