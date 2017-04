Mercato, per l'attacco rispunta Janssen: per strapparlo al Tottenham servono 14 milioni

Continua a lavorare a fari spenti la Lazio sul mercato per regalare a Inzaghi i giusti rinforzi in vista della prossima stagione. I biancocelesti dovranno muoversi soprattutto in attacco, dove sono già tanti i nomi che circolano. Tra questi, come riportato nella consueta rassegna stampa di Radiosei, sembra essere tornato di moda anche Vincent Janssen, autore di una stagione straordinaria lo scorso anno all’Az Alkmaar, con cui era diventato capocannoniere dell'Eredevise. Un’annata che gli valse l’attenzione delle grandi d’Europa, e che gli ha permesso di arrivare in Premier League, dove indossa la maglia del Tottenham. Il tecnico degli Spurs Pochettino però, lo ha utilizzato pochissimo e l’impatto con il campionato inglese non è stato dei migliori. Ecco perché il suo nome potrebbe risultare interessante in ottica Lazio. Tare ci sta pensando, considerando anche la valutazione del suo cartellino. Acquistato per 22 milioni di euro in estate, adesso il suo valore di mercato si aggira sui 14 milioni di euro.