Klaassen-Lazio, 1600 lettere per non farlo partire. SoccerNews assicura: "Lui vorrebbe andare..."

È uno dei nomi più d'attualità in casa Lazio quello di Davy Klassen, centrocampista dell'Ajax. La testata olandese SoccerNews si è vista letteralmente sommersa da mail e risposte una volta pubblicata la notizia di un possibile accordo sulla base di 4 milioni di euro. 2421 tifosi hanno espresso il loro parere in merito a questa ancora ipotetica operazione di mercato. Il 69% ha inviato il proprio dissenso, sottolineando come il profilo di Klaassen mal si adatta al club biancoceleste. Il 31% si è detto invece fiducioso circa l'impatto con l'ambiente romano e con la Lazio del capitano dei lancieri. SoccerNews ha risposto a tutti con una postilla importante: "Dalle informazioni a nostra disposizione Klaassen vorrebbe andare ma deve ancora sedersi al tavolo con l'Ajax per capire se lo lasceranno andare. Peter Bosz, l'allenatore, non è molto convinto".