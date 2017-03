FOCUS - Roma è biancoceleste: il trionfo della Lazio fa il giro del mondo - FOTO

Il più dolce dei risvegli. Il sole splende su Roma e il cielo della Capitale è più celeste che mai. Basta qualche nuvola qua e là a completare il più perfetto dei dipinti. Una vittoria dai mille significati: la sua importanza non è rimasta imbottigliata nel traffico mattutino del Raccordo Anulare, ma ha superato perfino i confini nazionali. L'impresa della Lazio ha occupato le colonne dei principali quotidiani - sportivi e non - dei cinque continenti. "Roma è biancoceleste", "La Lazio vince il primo round", "Roma è della Lazio", "La Lazio ha un piede in finale". Titoli trionfali per i ragazzi di Inzaghi, che questa mattina sono sulla bocca del mondo intero.