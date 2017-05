FORMELLO - Avanti col 3-5-2: Felipe-Immobile davanti, Murgia in mezzo. De Vrij verso la panchina

FORMELLO - Tutto confermato, nessuna sorpresa, Simone Inzaghi prova per il terzo giorno consecutivo la stessa formazione. Nonostante il ritorno in gruppo di de Vrij già da ieri. Anche questa mattina l'olandese è stato schierato tra le "riserve" di domani. Quindi avanti con il 3-5-2 e con il terzetto difensivo formato da Bastos, Wallace e Radu (rientrato dal turno di squalifica). Questa la linea davanti a Strakosha.

SCHIERAMENTO. Non sono a disposizione i tre squalificati (Hoedt, Lulic e Keita) e i tre infortunati (Marchetti, Parolo e Lukaku). Rischia la convocazione anche Djordjevic: il serbo non era in campo durante la rifinitura. Sugli esterni si muoveranno Basta a destra e Patric a sinistra. A centrocampo Inzaghi rilancerà dal primo minuto Murgia. Il classe '96, titolare a Firenze, completerà la mediana con Biglia e Milinkovic. In attacco Felipe Anderson a spalleggiare Immobile. Occhio ai Primavera, in molti troveranno posto in panchina: sperano Spizzichino, Petro, Cardoselli e Rossi.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Bastos, Wallace, Radu; Basta, Murgia, Biglia, Milinkovic, Patric; Felipe Anderson, Immobile. A disp.: Vargic, Adamonis, Spizzichino, de Vrij, Petro, Crecco, Cardoselli, Lombardi, Luis Alberto, Tounkara, Rossi. All.: Inzaghi.