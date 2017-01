FORMELLO - Inzaghi mischia le carte: chance Murgia, spera Leitner. Riecco la coppia Wallace-Hoedt

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Lavoro al freddo, Inzaghi tiene al caldo le idee e pensa al turnover. Domani contro il Genoa rifiateranno molti dei titolari, spazio a chi ha giocato meno. La Coppa Italia rimane comunque un obiettivo. Inzaghi deciderà domani la formazione anti-Juric, dovrebbe comunque tornare al 4-3-3 abbandonato (almeno dall'inizio) nell'ultima di campionato con l'Atalanta.

CAMBI - Si va verso il turnover totale in difesa: Strakosha ha dimostrato di essere all'altezza nei panni di vice-Marchetti, a lui i guantoni da titolare. Il pacchetto arretrato vedrà ricomporsi la coppia Hoedt-Wallace, si è dimostrata affidabile quando de Vrij e Bastos erano ai box per infortunio. A sinistra è pronto Lukaku, ha smaltito la ricaduta alla caviglia destra, tornerà a occupare il binario mancino, con Basta dall'altra parte a chiudere il quartetto.

IPOTESI. Chance dal 1' per Murgia: il classe '96 durante la rifinitura è stato testato sia come regista che come mezzala. Insieme a lui provati Milinkovic e Leitner. Ma domani dovrebbe trovare spazio Lulic, squalificato per la partita con la Juve, e forse uno tra Biglia e Parolo. Possibili cambi anche in attacco dove spera in una chance Djordjevic. Ai suoi lati si candidano Kishna e Lombardi. Ma almeno un big del tridente dovrebbe essere impiegato. Verrà convocato il giovane Rossi. C'è l'ultima sgambata di domani per decifrare le scelte di formazione.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Basta, Wallace, Hoedt, Lukaku; Murgia, Biglia, Lulic; Felipe Anderson, Djordjevic, Kishna. All. Inzaghi.