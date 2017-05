FORMELLO - Inzaghi punta il Crotone: Felipe con Immobile, de Vrij a riposo

FORMELLO - Meno tre all'ultima. Le prove tattiche iniziano in anticipo rispetto alle scorse settimane: la Lazio vuole fare risultato a Crotone e chiudere bene il proprio campionato. Simone Inzaghi deve rinunciare agli squalificati Hoedt (oggi in gruppo nonostante i controlli clinici di questa mattina per una contusione al ginocchio), Lulic e Keita e agli infortunati Marchetti, Lukaku e Parolo. In campo non si vede de Vrij, mentre c'è Patric, rimasto a riposo ieri pomeriggio.

PROVE. L'intenzione è quella di andare avanti con il 3-5-2. Con Felipe Anderson in attacco a supporto di Immobile che lascia a Basta (a destra) e Patric (a sinistra) le corsie esterne del centrocampo. In mezzo Murgia e Milinkovic ai lati di Biglia. Tra i pali torna Strakosha, recuperato dall'attacco influenzale della settimana scorsa. Davanti a lui nel pomeriggio si sono mossi Bastos, Wallace e Radu (rientrato dal turno di squalifica). Le scelte dipenderanno dalla disponibilità di de Vrij.