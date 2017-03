Olanda-Bulgaria, De Vrij non ce la fa: Hoedt pronto a prendere il suo posto

Arrivano brutte notizie dall’Olanda che riguardano Stefan De Vrij. Il difensore olandese infatti, molto probabilmente non ce la farà a scendere in campo nella partita di oggi contro la Bulgaria, valida per le qualificazioni al Mondiale del 2018. Secondo quanto riporta Sportnieuws.nl, l’infiammazione al ginocchio non è stata ancora completamente smaltita, e quindi il ct Blind potrebbe anche decidere di risparmiarlo e preservarlo in vista della partita amichevole contro l'Italia, in programma martedì. Tra le alternative figura il compagno di squadra Wesley Hoedt, pronto a scendere in campo per la prima volta con la maglia della nazionale “Orange” al fianco di Martins Indi.