Peruzzi - Lazio, accordo raggiunto: un altro anno insieme

Un altro anno insieme. La Lazio ha raggiunto l'accordo con Angelo Peruzzi per continuare la collaborazione anche nella prossima stagione. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, dopo il colloquio dei giorni scorsi, l'ex portiere della Nazionale è stato rassicurato su quello che sarà il suo ruolo in società. Non un semplice consulente: maggiore potere decisione e di intervento sulle questioni tecniche e gestionali. Il suo ruolo è stato fondamentale nella passata stagione, l'unione di intenti dello spogliatoio ne è la dimostrazione. Inzaghi lo ha ringraziato pubblicamente (e anche in privato) per il lavoro svolto dietro le quinte. Lo stesso hanno fatto i calciatori, che hanno trovato in Peruzzi una seconda guida, un esempio di professionalità. Ecco perché la società biancoceleste ha deciso di rinnovargli la fiducia.