Kishna in uscita, l'ex Ajax proposto anche al PSV: il cub olandese rifiuta

Con Djordjevic apparentemente rientrato nel progetto Lazio, è cambiato anche il mercato biancoceleste. Non nell’imperativo di cedere per acquistare, ma nel giocatore da provare a piazzare. Non più l’attaccante serbo, bensì Ricardo Kishna. L’olandese, sempre più indietro nelle gerarchie di Inzaghi anche a causa di diversi problemi fisici (contro il Chievo verso il forfait per un risentimento al polpaccio), potrebbe lasciare la Capitale. Nelle scorse settimane vi avevamo riportato di alcuni interessamenti dall’estero per l’ex Ajax. Nelle ultime ore poi è avanzata la possibilità di un prestito secco al Genoa che lo prenderebbe al posto di Ocampos, vicino al Milan. Dalle pagine del De Telegraaf arriva intanto un’altra indiscrezione. Come riporta il celebre quotidiano olandese, l'esterno era stato proposto anche al PSV. Il club di Eindhoven sta cercando infatti un profilo per sostituire i partenti Narsingh e Jozefzoon, passati rispettivamente allo Swansea e al Brentford. La squadra campione d’Olanda ha però rifiutato, non convinta dalle prestazioni e dalla forma fisica dell’esterno classe ’95.

