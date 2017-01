Preziosi bussa alla porta della Lazio: idea Kishna per il Genoa. E Lotito torna a pensare a Cerci....

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La svolta per quanto riguarda il mercato in uscita potrebbe arrivare in questi ultimi giorni. Nessun addio di Djordjevic, però: il serbo non ha offerte concrete, difficilmente lascerà Roma. Per questo, secondo quanto riportato durante la consueta rassegna stampa in onda su Radiosei, l’indiziato numero uno sembrerebbe essere Ricardo Kishna. In queste ore starebbe nascendo l’ipotesi di un prestito dell’olandese al Genoa, che sta lavorando per cedere Ocampos al Milan. Preziosi avrebbe già allertato Lotito chiedendo la disponibilità a cedere l’esterno. I due sono in ottimi rapporti, non è escluso che entro la fine del calciomercato possano trovare una soluzione. Come? Prestito secco, come è accaduto già per Danilo Cataldi. Con la partenza di Kishna si aprirebbe anche il mercato in entrata. Quasi impossibile arrivare a El Ghazi, ormai ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Lilla. Molto più fattibile la pista Alessio Cerci. Lotito, in queste ore, è tornato a parlare con l’agente Pastorello, il calciatore italiano è richiesto anche dal Las Palmas. Intanto l’Atletito Madrid ha fissato il prezzo: Cerci può partire in prestito con diritto di riscatto fissato a 3-4 milioni di euro.

