Ravanelli: "Lazio, credi nella Champions League. Si può recuperare..."

Credere alla Champions League in casa Lazio? Difficile, ma non impossibile, almeno secondo l'ex attaccante biancoceleste Fabrizio Ravanelli. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha commentato: "La squadra può ancora andare in Champions. Non sarà facile, come non lo è stato per la mia Lazio recuperare 9 punti alla Juventus nell’anno dello Scudetto”.