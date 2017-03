Il mercato è aperto 365 giorni all’anno, ormai è una frase che non è solo un detto. Si tratta della realtà, ogni giorno è buono per trovare l’occasione giusta o scoprire un profilo di un calciatore interessante. E la Lazio è sempre attenta, con Tare che si guarda sempre in giro. I suoi occhi, questa volta, potrebbero essere puntati in Germania. In particolare in casa Schalke 04, infatti come riporta Sport Bild i biancocelesti sarebbero interessati a Maximilian Meyer. Trequartista, classe ’95 con un discreto piede destro. Quest’anno fra Bundesliga, Europa League e Coppa di Germania ha totalizzato 29 presenze con un bottino di 2 reti e quattro assist. Il calciatore, però, non si troverebbe bene nelle fila dello Schalke poiché l’eccessiva cura del pressing del tecnico Weinzierl gli impedisce di mettere in mostra le sue doti tecniche e il suo estro. A causa di questo Meyer sembrerebbe aver preso la decisione di lasciare il club a fine stagione senza rinnovare il contratto (in scadenza nel 2018). L’eventuale cifra da versare nelle casse della società tedesca non sarà esigua: il centrocampista viene valutato 15 milioni di euro.

