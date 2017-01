Minala, tutto fatto: adeguamento con la Lazio e prestito alla Salernitana

Fonte: Federico Erdi - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Contratto e trasferimento: giorno decisivo per Joseph Minala. Come riporta tuttomercatoweb.com, il classe ’96 è un un nuovo calciatore della Salernitana: arriva in prestito semestrale dalla Lazio. Una firma siglata in compagnia di Christian Bosco, suo primo agente all’arrivo in Italia. Il camerunense ha inoltre firmato un nuovo accordo pluriennale con i biancocelesti, a cui rimarrà legato contrattualmente ancora a lungo. Ora però Minala vuole prendersi Salerno: è pronto a mettersi a disposizione di mister Bollini che lo conosce molto bene.