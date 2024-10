Casadei, sirene dalla spagna: futuro ancora all'estero per l'ex Inter?

WEBTV FORMELLO - LAZIO, 15’ APERTI AI MEDIA: ECCO LA RIFINITURA ANTI-DINAMO KIEV - FT&VD AGGIORNAMENTO ORE 11:54 - Dopo lo slalom, i giocatori proseguono il lavoro atletico, si parte con un semi affondo alternato, il giocatore si stabilizza e poi scatta in avanti. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'ALLENAMENTO. AGGIORNAMENTO ORE 11:51 - Dopo una prima fase di... AGGIORNAMENTO ORE 11:54 - Dopo lo slalom, i giocatori proseguono il lavoro atletico, si parte con un semi affondo alternato, il giocatore si stabilizza e poi scatta in avanti. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'ALLENAMENTO. AGGIORNAMENTO ORE 11:51 - Dopo una prima fase di... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | LA ROMA CI PROVA PER UN EX OBIETTIVO: LA SITUAZIONE Roma in ansia per Zalewski. La società non vorrebbe perderlo a zero, dopo che in estate il polacco ha rifiutato le offerte di PSV e Galatasaray. Juric l'ha inserito nuovamente in rosa, ma il suo futuro sembra destinato comunque a essere altrove. Per questo i... Roma in ansia per Zalewski. La società non vorrebbe perderlo a zero, dopo che in estate il polacco ha rifiutato le offerte di PSV e Galatasaray. Juric l'ha inserito nuovamente in rosa, ma il suo futuro sembra destinato comunque a essere altrove. Per questo i...