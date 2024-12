Lazio, l'ag. di Milinkovic-Savic: "Era il momento dell'addio". E sul ritorno...

TUTTOmercatoWEB.com

Nell'estate del 2023, dopo ben otto anni, Sergej Milinkovic-Savic ha lasciato la Lazio. Ora il centrocampista serbo si trova nell'Al-Hilal, in Arabia Saudita, dove è uno dei migliori giocatori e dove sta ottenendo tanti successi. Per tornare sulla trattativa del suo addio alla Capitale e sul suo momento di forma ai microfoni de Il Corriere dello Sport ha parlato il suo agente Uros Jankovic. Di seguito le sue dichiaraziobni.

"Dopo 8 anni fantastici alla Lazio, in cui Sergej è stato uno dei migliori, era arrivato il momento dell’addio. Tutti dicevano che saremmo andati via a zero, ma avevamo dato la nostra parola a Lotito. Abbiamo portato l’offerta di 42 milioni, nonostante dall’1 gennaio 2024 Sergej sarebbe stato libero di firmare con altri club, e il presidente l’ha accettata. Se le voci che dicono tornerà in Italia sono vere? No, non lo sono. Sergej è estremamente felice all’Al-Hilal, della vita a Riyad, e lo stesso vale per la sua famiglia. Il nostro futuro è assolutamente legato al club. Sono sicuro che la squadra dimostrerà tutta la qualità nel nuovo Mondiale per club che si disputerà nel 2025 in America con il Real e tanti altri top club".

"Un ruolo eccezionale nelle fantastiche partite di Sergej l’ha giocato l’allenatore Jorge Jesus, ha sfruttato le super qualità del giocatore nel migliore dei modi e ha condotto in modo fantastico la squadra. Sergej ha ripagato la fiducia del club sul campo e in 18 mesi ha aiutato l’Al-Hilal a vincere 4 trofei e a battere il record mondiale per numero di vittorie di fila. Sergej è estremamente soddisfatto dell’atteggiamento della società e dei tifosi nei suoi confronti. Il presidente e il direttore sono estremamente corretti, i giocatori hanno condizioni fantastiche di vita, possono concentrarsi solo sul calcio".

"La vita a Riyad di alta qualità. Sergej vive con la sua famiglia nel quartiere d'élite di Al-Bustan di Riyad, ci sono ottime condizioni di vita come nelle più grandi metropoli del mondo. I dirigenti dell’Al-Hilal durante la trattativa sono stati eccezionali, corretti, e l’intera operazione, dall’offerta alla realizzazione del trasferimento, ha richiesto solo 5 giorni di lavoro. Ancora prima di arrivare all’Al-Hilal sapevamo che si trattava del più grande club dell’Asia e Sergej se ne è convinto subito quando è atterrato a Riyad. Nell’estate 2023 il campionato saudita è stato rafforzato con 30 dei migliori giocatori europei e i progressi sono iniziati subito velocemente".