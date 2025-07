Lazio, De Grandis (Sky): "Immobile non è come Signori. Vi spiego perché"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il noto giornalista di Sky Stefano De Grandis ha commentato il ritorno di Ciro Immobile in Serie A al Bologna, ma ha anche detto la sua in merito ai punti fermi della prossima stagione. Ecco di seguito le sue parole:

"Immobile al Bologna? Capisco il tifoso malinconico per tutto ciò che ha fatto in maglia biancoceleste, ma credo anche che il meglio lo abbia già fatto con noi. Non lo vedo come cavallo di ritorno, quindi non rimpiango il fatto che vestirà una maglia diversa dalla nostra. Non è come con Signori. Lui fu rimpiazzato da Mancini e si lasciò male con Eriksson, ma aveva ancora molto da dare e fu un rimpianto vederlo al Bologna a fare tanti gol. Immobile è un discorso diverso, non credo che farà 20 gol, era già in fase calante con noi".

Poi ancora: "Su chi punto per la prossima stagione? Zaccagni ha fatto tantissimi gol con Sarri, torna a giocare in un 4-3-3 dove ha meno compiti difensivi, se sconfigge la pubalgia può essere davvero decisivo. Punto anche su Rovella, sperando che non arrivi nessuno a pagare la clausola. La Lazio deve avere il divieto assoluto di vendere i titolari. Dato che siamo messi bene economicamente non va accettata nessuna offerta monstre, perché tanto non puoi reinvestire".

