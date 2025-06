Calciomercato Lazio | Dalla Spagna sono sicuri: "Il PSG punta Mario Gila"

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Sarri è tornato sulla panchina della Lazio e il suo diktat è chiaro: vuole ripartire dai big per continuare il percorso interrotto quattordici mesi fa. In caso di offerte irrinunciabili però Lotito e Fabiani dovranno prendere in considerazione la cessione di prezzi pregiati e sostituirli in modo adeguato. Il mercato è già aperto per le squadre che parteciperanno al Mondiale per club e alcuni club hanno già iniziato a bussare alle porte di Formello.

Secondo quanto riportato da AS, Mario Gila è uno degli obiettivi principali del Paris Saint-Germain, fresco vincitore della Champions League. Il difensore spagnolo della Lazio è conteso da molti club, alcuni dei quali in Premier, ma l'offerta del club parigino è quella più allettante. Potrebbe aprirsi un'asta, ma non sarebbe un problema per la squadra francese.

La Lazio ha acquistato Mario Gila dal Real Madrid per 6 milioni di euro nell'estate del 2021, con il 50% della futura cessione spetta al club cedente. Per questo motivo, il club biancoceleste vorrebbe guadagnarci il più possibile. L'accordo potrebbe arrivare intorno ai 40 milioni di euro, una cifra abbordabile per il PSG che cerca un difensore per rinforzare il reparto arretrato composto da Pacho, Marquinhos, Beraldo e Kimpembe. L'ultima parola spetta a Luis Enrique e ovviamente alla Lazio, ma Mario Gila rimane a prescindere un obiettivo concreto per i campioni d'Europa.

