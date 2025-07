Lazio, rebus difesa: Romagnoli out, Patric in ritardo e Provstgaard…

RASSEGNA STAMPA - Difesa da sistemare. Tanti nodi da sciogliere per Sarri, soprattutto in vista dell’esordio in campionato contro il Como. Non ci sarà Romagnoli, squalificato all’ultima giornata dello scorso anno contro il Lecce (salterà anche la successiva partita contro il Verona all’Olimpico); per questo il tecnico ha già iniziato a provare la coppia Gila - Provstgaard.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il danese ha impressionato per presenza fisica e applicazione. La Lazio punta molto su di lui e Mau sembra disposto a dargli fiducia, anche perché Patric è in ritardo con la preparazione visto che ha saltato parte del ritiro a Formello per il recupero fisico dopo l’intervento al malleolo di fine marzo.

E poi c’è il rebus Gigot, a cui presto si dovrà venire a capo. Finora è sembrato poco adatto al sistema di gioco di Sarri, che richiede letture di reparto e sincronismo, come racconta lo stesso quotidiano. L’ex Marsiglia, al contrario, è abituato alla marcatura a uomo, non proprio l’ideale nel gioco posizionale dell’allenatore della Lazio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.