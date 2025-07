Lazio, Lotito sugli sponsor: "Non metto un marchio sulla maglia per..."

TUTTOmercatoWEB.com

Conferenza di presentazione in casa Lazio; a intervenire è stato anche il presidente Lotito. Quando gli hanno chiesto se lo sponsor potesse essere una crescita per la società, lui ha risposto così:

"Stiamo lavorando in questo senso, abbiamo dato priorità ad allestire certe strutture per la pubblicità e per gli sponsor. Abbiamo creato radio, tv, app che possono consentire a noi sul mercato di avere nuovi sponsor. In passato abbiamo avuto Binance che ha pagato puntuale con cifre importanti. Non metto un marchio sulla maglia per 1/2 milioni, svilisco il valore del mercato. La Lazio secondo voi era giusto che partecipasse alla Conference league? Non era una competizione a cui aspiravamo, deve averne diverse. Ci è saltata l'Europa League e ci è entrata la Roma che ci stava sotto 15 punti. Alla Lazio è successo qualcosa: ci siamo spenti? Ai posteri l'ardua sentenza".

