WOMEN | Italia, Oliviero: "Un sogno invisibile agli occhi di molti. La meta che..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Elisabetta Oliviero è stata una delle protagoniste del sogno azzurro agli Europei in Svizzera, titolare in campo e autrice dell'unico gol, il suo primo con la maglia della Nazionale, contro la Spagna. Il difensore della Lazio Women, a distanza di qualche giorno dalla sconfitta con l'Inghilterra che ha sancito l'eliminazione dell'Italia dal torneo, ha raccontato tramite i social le emozioni vissute in questo periodo. "Ho sempre pensato che il premio si trovi nel viaggio e mai all'arrivo e questa esperienza me ne ha dato la conferma", si legge sotto il suo ultimo post.

E poi ancora: "La meta che abbiamo raggiunto scrivendo la nuova storia sportiva di un paese è stata solo una conseguenza di ciò che giorno dopo giorno abbiamo costruito insieme o per alcune di un percorso partito molti anni fa, pioniere di un sogno invisibile agli occhi di molti: quello di avere rispetto e dignità. Il risultato raggiunto ad Euro2025 è una meta sognata, sperata, immaginata e voluta dall’unione grande di questa squadra, un sentimento puro di gratitudine nel poter indossare tutti i giorni la Maglia Azzurra, un cuore che batte insieme e che ognuna di noi ha messo a disposizione dell'altra, essendo sempre se stesse. Il campo è stato solo una conseguenza dello stare bene insieme, dell'essere libere di esprimersi e di dimostrare il nostro valore collettivo. Oggi, a mente fredda, nel letto di casa, mi sento molto più che fortunata di aver avuto l'opportunità di realizzare un sogno troppo grande anche per essere immaginato, fortunata ogni giorno di avere avuto l'opportunità di osservare, stupirmi e apprezzare in campo e fuori ogni compagna di squadra.

Ragazze, vi voglio bene. Grazie a chi ha lavorato "dietro le quinte" e che ogni giorno ci ha regalato un sorriso che ci faceva sentire a casa. GRAZIE a chi non ci ha lasciato mai sole, e questa è stata la benzina più grande, sostenute da un popolo che ha creduto in ogni pallone, che ha sognato, sperato, pianto, sofferto e gioito con noi. Teniamo in NOI la consapevolezza, la voglia, la determinazione di avere ancora tanto da scrivere INSIEME..

"The rest is still unwritten".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE