Lazio, 'L'arte della velocità': il recap dell'ultimo allenamento - FOTO

Si è conclusa anche la seconda settimana di ritiro, oggi a Formello è andata in scena l'ultima doppia seduta di questa prima parte di preparazione. Domani alle 20:30 la Lazio affronterà l'Avellino in amichevole, la sfida allo Stirpe è il secondo test in programma che servirà a Sarri per fare il punto sul livello della squadra in vista dell'inizio della stagione. Sui social la società ha condiviso alcuni scatti delle sessioni di lavoro odierne, "L'arte della velocità" è il messaggio che si legge sotto al post e che accompagna un carosello di foto dei biancocelesti in azione.

